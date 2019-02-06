Жители Обнинска скинулись и купили бедной соседке новую плиту

06.02.2019 17:59 128

Жители дома №99 на обнинской улице Ленина на днях скинулись и купили старушке - соседке новую газовую плиту.

У пенсионерки были серьезные проблемы со здоровьем, родные ее почти не навешают. Денег и сил купить новый прибор у малоимущей старушки не было.

Доброе дело принесло пользу и самим жильцам дома — из-за неисправной плиты в доме могло бы произойти ЧП, сообщил портал obninsk.name