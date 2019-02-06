Жители Обнинска скинулись и купили бедной соседке новую плиту

Жители дома №99 на обнинской улице Ленина на днях скинулись и купили старушке - соседке новую газовую плиту.
У пенсионерки были серьезные проблемы со здоровьем, родные ее почти не навешают. Денег и сил купить новый прибор у малоимущей старушки не было.
Доброе дело принесло пользу и самим жильцам дома — из-за неисправной плиты в доме могло бы произойти ЧП, сообщил портал obninsk.name
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