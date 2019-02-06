«Калужская нива» регулярно задерживала зарплату

06.02.2019 17:47 161

Сельхозпредприятие «Калужская нива» в декабре прошлого года задолжало 305 работникам более 4,9 миллиона, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 6 февраля.

Прокуратура вмешалась, долги по зарплате отдали. Но в январе текущего года предприятие снова задержало выплаты сотрудникам и задолжало уже 4,5 миллиона.

Задолженность выплачена, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

Выдачу зарплаты на предприятии будет контролировать пркоуратура.