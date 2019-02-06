Дачный дом сгорел дотла в деревне Ильинка

06.02.2019 15:39 31

В среду, 6 февраля, загорелся дачный дом в деревне Ильинка Медынского района.

Пожарным о ЧП сообщили в 9:54. Деревянное строение тушили 7 человек на 2 спецмашинах, но судя по оперативным фото дача сгорела полностью.

В результате пожара люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.