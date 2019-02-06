Производителя молока оштрафовали за одноразовую выплату зарплаты

06.02.2019 16:29 232

Генеральный директор ООО «Молоко Групп» оштрафован за нарушение трудового законодательства, сообщила в среду, 6 февраля, пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года он выплатил 19 работникам зарплату за ноябрь за один раз — 18 декабря, а не в два этапа, как положено.

Гендиректора оштрафовали на 11 тысяч рублей.