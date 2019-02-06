Предприятие-банкрот заставили заплатить работникам пособие и компенсацию за отпуск

06.02.2019 14:59 121

Арбитражные управляющие ООО «Серафимово-Агро» не выполняли обязанности, предусмотренные законом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 6 февраля.

Они не пытались сохранить имущество, не контролировали доходы, не формировали конкурсную массы. В итоге перед уволенными работниками сложились долги в 600 тысяч рублей.

После требования прокуратуры, руководители исправились и выплатили 22 сотрудникам и выходные пособия и компенсации за неотгулянный отпуск.