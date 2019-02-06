Пенсионера ограбили, обещая поставить газоанализатор

06.02.2019 11:59 55

20-летний житель Брянска украл у калужского пенсионера деньги из кошелька, сообщала пресс-служба областного УМВД в среду, 6 февраля. Молодой человек пришел к старику с предложением установить прибор, способный определить утечку газа. Когда юноша ушел, пожилой мужчина обнаружил пропажу 5 тысяч. Жителя Брянска будут судить за кражу.



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