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Гололед обещают калужским водителям

06.02.2019 10:51 0 262
Гололед обещают калужским водителям

Гололед и гололедицу на дорогах Калужской области прогнозируют с утра среды, 6 февраля, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Неблагоприятные дорожные условия продлятся как минимум до вечера.

Спасатели призывают по возможности не выходить из дома. А на улице соблюдать осторожности и помнить, что тормозной путь у машин увеличеный.


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