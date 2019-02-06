Гололед обещают калужским водителям

06.02.2019 10:51 262

Гололед и гололедицу на дорогах Калужской области прогнозируют с утра среды, 6 февраля, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Неблагоприятные дорожные условия продлятся как минимум до вечера.

Спасатели призывают по возможности не выходить из дома. А на улице соблюдать осторожности и помнить, что тормозной путь у машин увеличеный.