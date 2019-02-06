Наркопритон прикрыли в Калуге

31-летняя калужанка и её 33-летний знакомый предоставляли квартиру в Калуге наркоманам для употребления дурмана, сообщила оперативную версию пресс-служба областного УМВД в среду, 6 февраля.
Как благодарили за это наркоманы не уточняется.
При обыске в помещении нашли вещественные доказательства. Которые приобщили к делу.
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