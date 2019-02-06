Человек пострадал при пожаре жилого дома в Ферзиково

06.02.2019 08:16 232

Жилой дом загорелся на улице Кутузова в Ферзиково во вторник, 5 февраля. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:54. Тушить возгорание выехали 10 человек на 3 спецмашинах. В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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