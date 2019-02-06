Количество звонков на систему 112 в январе выросло до 1743 в день

06.02.2019 08:00 34

В январе в среднем на номер 112 ежедневно звонили 1743 человека, это больше, чем в среднем в 2018 году, когда обращались на 50 с лишним человек меньше.

36% вызовов касались экстренных служб, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Скорую вызвали почти 6,4 тыс раз, полицию — 4,5 тыс раз, пожарных 1,2 тыс раз. В 1252 случаях потребовались сразу две службы, а в 448 — три.

23% - аварии в системе ЖКХ.

Остальные звонки к ведению системы 112 не относились.