Прокуратура заставила закрыть сайт об электроудочках

06.02.2019 07:07 100

Калужский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Дзержинского района о закрытии сайта об электрических удочках, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля.

На ресурсе бал подробная инструкцию, схема и описание изготовления устройства для ловли рыбы с помощью электротока. За такую рыбалку в России предусмотрена уголовная ответственность.

У владельцев сайта еще есть шанс обжаловать решение суда.