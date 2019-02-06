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Прокуратура заставила закрыть сайт об электроудочках

06.02.2019 07:07 0 100
Прокуратура заставила закрыть сайт об электроудочках

Калужский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Дзержинского района о закрытии сайта об электрических удочках, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля.

На ресурсе бал подробная инструкцию, схема и описание изготовления устройства для ловли рыбы с помощью электротока. За такую рыбалку в России предусмотрена уголовная ответственность.

У владельцев сайта еще есть шанс обжаловать решение суда.


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