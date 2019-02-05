Мошенники обманули троих калужан на 46,5 тысяч

05.02.2019 20:47 213

Трое калужан пострадали от действий мошенников в Интернете, сообщила во вторник, 5 февраля, пресс-служба областного УМВД.

Один калужанин отдал 10 тысяч неизвестному, разместившему объявление о дистанционном проведении земельных услуг.

Другой калужанин лишился 24 тысяч рублей, когда решил приобрести навигатор, также обратившись для на сайт купли-продажи товаров и услуг.

Еще один житель Калуги через сеть пытался купить летнюю резину и потерял почти 12,5 тысяч рублей, принадлежащими.

Всех мошенников ищут.