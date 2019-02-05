Предпринимательницу вынудили оплатить моральный вред и убытки боровского жителя

05.02.2019 17:30 253

Обнинская предпринимательница по решению суда должна была жителю Боровского района возместить убытки, оплатить моральный вред и расходы на специалиста, сообщила пресс-служба судебных приставов во вторник, 5 февраля.

Женщина должна была выплатить 126 тысяч. Но не спешила вносить деньги. Тогда приставы запретили ей выезд из страны, ограничили регистрационные действия с машиной и списали часть средств со счетов. Оставшийся долг бизнес-леди оплатила сама, чтобы снять ограничительные меры.