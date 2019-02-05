Осужденных заставили заплатить за лечение пострадавших от них

05.02.2019 17:22 214

Лечение семерых пострадавших заставили оплатить осужденных после исков калужского прокурора, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля. Эти люди пострадали от действий преступников. Теперь виновные в их болезнях должны вернуть в фонд обязательного медицинского страхования более 380 тысяч рублей.



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