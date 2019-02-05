Мобильные телефоны и сим-карты забросили в исправительную колонию

05.02.2019 16:50 266

Неизвестные пытались перебросить в калужскую колонию №3 запрещенные предметы, сообщила пресс-служба управления исполнения наказаний во вторник, 5 февраля.

«Забросчики» сбежали на автомобиле. Сотрудники колонии на внутренней территории у мусоросборника нашли и изъяли 2 свертка в которых было 7 мобильников и 10 сим-карт. Средства связи в колонию проносить запрещено.

В колонии проводится проверка, чтобы установить всех причастных к правонарушению.