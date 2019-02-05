Житель Жукова расплатился за бензин фальшивкой и может сесть на 8 лет

05.02.2019 15:24 141

50-летний житель Жукова расплатился на одной из заправок Боровского района фальшивой 5 тысячной купюрой, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля.

Подделкой он расплатился за купленный бензин. При этом, по данным прокуратуры, он знал, что банкнота — фальшивая. Пятитысячная была изготовлена из двух склеенных между собой листов бумаги.

За сбыт фальшиво банкноты мужчине грозит срок до 8 лет и штраф до миллиона рублей.