Сотрудница банка сама себе продлила больничный почти в 3 раза

05.02.2019 15:05 405

Сотрудница Обнинского банка предоставила работодателю поддельный больничный, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля.

У женщины был реальный больничный, но на 4 дня. Она самостоятельно изменила дату выдачи документа, чтобы получилось, что болела она 11 дней. После этого исправленную бумагу работница банка предоставила работодателю.

Дело направлено в суд. За подделку документа ей максимум грозит лишение свободы до 2 лет.