Сотрудница банка сама себе продлила больничный почти в 3 раза

Сотрудница Обнинского банка предоставила работодателю поддельный больничный, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 5 февраля.
У женщины был реальный больничный, но на 4 дня. Она самостоятельно изменила дату выдачи документа, чтобы получилось, что болела она 11 дней. После этого исправленную бумагу работница банка предоставила работодателю.
Дело направлено в суд. За подделку документа ей максимум грозит лишение свободы до 2 лет.
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