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57 мелких и 1 крупная авария произошли в области за понедельник

05.02.2019 19:26 0 102
57 мелких и 1 крупная авария произошли в области за понедельник

За понедельник, 4 февраля, в Калужской области произошло 1 ДТП в котором пострадал один человек — пешеход.

Мелких аварий, в которых билось только «железо», оформлено 57.

Инспекторы оштрафовали за день 1412 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди оштрафованных 8 нетрезвых водителей, 14 автолюбителей, нарушивших правила перевозки детей, 5 выехавших на «встречку» водителей, 48 пешеходов-нарушителей.


 


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