Нелегальные мигранты варили сыр в Боровском районе

05.02.2019 11:08 92

Полицейские обнаружили 5 мигрантов, нелегально трудившихся в цехе по производству рассольного сыра в Боровском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 февраля.

Граждане Таджикистана и Узбекистана незаконно работали в качестве разнорабочих, перерабатывая молоко для дальнейшего получения сыра.

На четверых мигрантов составили протоколы о нарушении режима трудовой деятельности, на одного — нарушение режима проживания в России.

Нелегалам грозит штраф в 2000 за каждое нарушение, владельцу завода — штраф от 250 до 800 тысяч за каждого нелегала.