Сельская глава заплатила за уличные светильники лишние 28 тысяч

05.02.2019 10:28 190

Главу сельского поселения в Людиновском районе подозревают в присвоении или растрате бюджетных средств, сообщила во вторник, 5 февраля, пресс-служба областного УМВД.

Она подписала документы на оплату установки уличных светильников. Полицейские полагают, что стоимость работ была завышена более чем на 28 тысяч.

Оперативники проверяют и другую хозяйственную деятельность фигурантки.