Иномарку угнали прямо на глазах у хозяина

05.02.2019 10:02 363

Житель Обнинска приехал в одно из увеселительных заведений наукограда на иномарке и припарковал ее на стоянке, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 5 февраля.

Через некоторое время посетители кафе сказали мужчине, что его машина уезжает. Автовладелец успел только проводить взглядом свое транспортное средство.

Полицейские по горячим следам взяли 18-летнего студента одного из местных учебных заведений. Молодой человек похитил ключи от авто у владельца и угнал машину. Ее он собирался разобрать на запчасти.

Иномарку полицейские нашли в одном из дворов и вернули хозяину.

Студенту грозит до 5 лет лишения свободы.