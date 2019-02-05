Нефтеперерабатывающий завод загрязнял природу

05.02.2019 08:00 412

Проверка показала нарушения в работе нефтеперерабатывающего завода в Дзержинском районе, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник. 4 февраля.

- В ходе проверки выявлены нарушения в области охраны окружающей среды, связанные с разрешением на выброс загрязняющих веществ, эксплуатацией очистных сооружений. - говорится в сообщении прокуратуры.

В частности на заводе были нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов, объектов электросетевого комплекса, не было необходимой документации и т.д.

На виновных и юридическое лицо заведены административные дела. От руководства требуют привести все в порядок.