Малоярославецкие безработные обманули жителя соседнего региона на 100 тысяч

05.02.2019 06:56 216

Жительница соседней области разместила в Интернете объявление о срочной продаже мебели, на объявление откликнулись жители Малоярославца, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 февраля.

Они выпросили у девушки данные банковской карты ее родственника, так как собственной у продавщицы не было. В итоге мужчина получил СМС о том, что с карты списано около 100 тысяч, попытался связаться с лже-покупателем, не смог и пошел в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел вычислили троих безработных жителей Малоярославца 1995, 1996 и 2000 годов рождения. Молодые люди под подпиской о невыезде.



