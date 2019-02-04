8 человек погибли в авариях за выходные

04.02.2019 21:00 43

11 крупных ДТП произошло в Калужской области за выходные 2-3 февраля. В этих авариях погибли 8 человек, в том числе 3 детей. Пострадали 55 человек, из них 28 — дети.

Мелких ДТП было зарегистрировано 131.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали 774 нарушителей, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД. Из них 24 водителя были нетрезвы, 10 выехали на встречную полосу, 26 не по правилам перевозили детей. 103 пешехода нарушили правила перехода дорог.