Электричество отключат на окраинах и в центре Калуги

04.02.2019 19:25 199

Во вторник, 5 февраля плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге, сообщил филиал Калугаэнерго. С 09:00 до 17:00 света не будет: Тинино (частично),

Красный Городок (частично). С 12:00 до 16:00 обесточат: Секиотово (частично). С 08:30 до 17:00 света не будет в центральной части города: ул. Луначарского, 2,4;

ул. Ленина, 85, 87;

пер.Старичков, 4,6,14,2-18.



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