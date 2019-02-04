Электричество отключат на окраинах и в центре Калуги

Во вторник, 5 февраля плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге, сообщил филиал Калугаэнерго.
С 09:00 до 17:00 света не будет:
Тинино (частично),
Красный Городок (частично).
С 12:00 до 16:00 обесточат:
Секиотово (частично).
С 08:30 до 17:00 света не будет в центральной части города:
ул. Луначарского, 2,4;
ул. Ленина, 85, 87;
пер.Старичков, 4,6,14,2-18.
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