Строители перекопали газовую трубу в Обнинске

04.02.2019 18:06 265

В субботу, 2 февраля, экскаватор задел магистральную газовую трубу во время строительных работ в районе вокзала, сообщила пресс-служба администрации наукограда в понедельник, 4 февраля. Аварийный участок оперативно перекрыли, пользователей перевели на другую газораспределительную сеть, никто не пострадал. Трубу готовят к ремонту. Газа в ней нет. Виновным в ЧП планируют вычислить и наказать.



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