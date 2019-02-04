Тепло на полдня отключат в Обнинских домах

04.02.2019 17:41 42

В среду, 5 февраля без теплоснабжения останутся два дома в Обнинске, сообщила администрация наукограда. Тепло придется отключить в зданиях для устранения утечки на сети теплоснабжения диаметром 100 мм.

Отопления с 9:30 до 13:30 не будет по адресам:

Калужская, 2

ул. Энгельса, 8.

Горячая вода в домах будет, так как она будет подаваться по обратному трубопроводу.