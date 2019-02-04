Жилой дом сгорел в Жуковском районе, пострадал один человек

04.02.2019 14:41 156

В понедельник, 4 февраля, загорелся одноэтажный жилой дом в деревне Гостешево Жуковского района.

Спасателей на место ЧП вызвали в 10:50. Когда пожарные прибыли, здание было полностью объято пламенем. Тушили горящий дом 8 профессиональных пожарных и 4 добровольца из местных пожарных команд.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.