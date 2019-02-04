Таксист снес светофор на Правом берегу и отправил пассажиров в больницу

В воскресенье, 3 февраля, водитель на «Лада Веста» врезался в светофор на калужской улице Фомушина.
Судя по оперативным фотографиям, шофер работает в «Яндекс Такси».
По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в 17:54 автолюбитель не учел погодные и метерологические условия и не справился с управлением автомобилем.
В результате пострадали три пассажира легковушки. Все они — мужчины 35 лет. Пострадавшие доставлены в больницы.
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