Таксист снес светофор на Правом берегу и отправил пассажиров в больницу

04.02.2019 14:33 821

В воскресенье, 3 февраля, водитель на «Лада Веста» врезался в светофор на калужской улице Фомушина.

Судя по оперативным фотографиям, шофер работает в «Яндекс Такси».

По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в 17:54 автолюбитель не учел погодные и метерологические условия и не справился с управлением автомобилем.

В результате пострадали три пассажира легковушки. Все они — мужчины 35 лет. Пострадавшие доставлены в больницы.