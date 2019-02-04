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Почти 100 миллионов зарплаты заставили выплатить приставы

04.02.2019 14:13 0 56
Почти 100 миллионов зарплаты заставили выплатить приставы

Около 99 миллионов рублей зарплаты выплатили предприятия-должники после вмешательства судебных приставов в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 4 февраля.

Это на 14,5 миллионов больше, чем в 2017 году.

На 1 января у приставов оставалось 545 производств по взысканию зарплаты. Имущество фирм-должников передано на реализацию. При этом более половины этих предприятий находятся на разной стадии банкротства.


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