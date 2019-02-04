Житель Подмосковья с помощью скотча и фольги воровал приставки

04.02.2019 12:38 323

28-летнего жителя Подмосковья признали в Калужской области виновным в краже двух игровых приставок, сообщила в понедельник, 4 февраля, пресс-служба областной прокуратура.

Молодой человек с помощью скотча и фольги усовершенствовал бумажный пакет так, что на него не реагировали антикражные ворота. После этого он грабил магазин цифровой техники в Обнинске. Сначала он вынес из торгового зала одну приставку стоимостью 22 тысячи рублей, затем другую за 20.

За воровство мужчина получил 1 год и 3 месяца в колонии поселении.