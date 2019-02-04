2 школы частично закрыты, но эпидемия гриппа и ОРВИ еще не началась в области

04.02.2019 12:00 411

Количество простудившихся в Калужской области за 5 неделю года выросло на 10,8% и превысило 7 тысяч человек, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора в понедельник, 4 февраля.

Гриппом в регионе заболели уже 24 человека, все заболевшие — жители Калуги.

При этом эпидемический порог не превышен ни в одной из возрастных групп.

В Калуге на карантин закрыты 28 классов школы №12, в Козельском районе занятия полностью прекратили в одной из школ.