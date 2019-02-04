Малоярославецкий юноша угнал у родственника машину, чтобы покататься

04.02.2019 09:41 105

Подозрительный автомобиль остановили для проверки документов в Малоярославце. Водитель не смог предъявить ни права ни документы на машину, сообщила в воскресенье, 3 февраля, пресс-служба областного УМВД.

Оказалось молодой человек взял ключи от машины родственника пока тот спал и отправился кататься по городу. Причем прав у автолюбителя не было. Полицейским он заявил, что собирался немного поездить по райцентру, а затем вернуть транспорт на место.

Мужчине грозит до 5 лет за угон.