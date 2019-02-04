Житель Ферзиково создал в поселке «резиновый дом»

04.02.2019 09:25 120

Жителя Ферзиково подозревают в фиктивной регистрации мигрантов в его доме, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 4 февраля.

Он прописал в своем помещении 7 приезжих. Между тем реальное жилье мигрантам не предоставлялось, спать им в доме было негде, соседи их не видели. Это, по мнению полицейских, доказательство фиктивной регистрации.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.