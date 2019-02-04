Человек пострадал во время пожара в Хвастовичском районе

04.02.2019 09:09 91

Вечером во воскресенье, 3 февраля, загорелся частный дом в поселке Боровский Хвастовичского района. Пожарных вызвали на место ЧП в 22:59. Тушить полыхающее строение прибыли 6 спасателей на 2 спецмашинах. Судя по оперативным фото, строение сгорело полностью. В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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