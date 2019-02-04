«Хонда» вылетела в кювет после аварии под Калугой

04.02.2019 06:43 975

Автомобили «Хонда» и «Лада Гранта» столкнулись в пригороде Калуги на повороте на деревню Крутицы в воскресенье, 3 февраля.

Судя по оперативным фото, удар пришелся на правый бок «Хонды», после чего иномарка вылетела с проезжей части в кювет. Устранять последствия аварии пришлось 9 специалистам спецслужб, в том числе спасателям, инспекторам ГИБДД и врачам.

В результате столкновения пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.