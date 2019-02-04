Пустующий частный дом несколько раз ограбили в Ферзиковском районе

04.02.2019 08:00 252

Двое мужчин решили поправить материальное положение и ограбить для этого пустующий частный дом в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 2 февраля.

Сначала они забрались в помещение и украли мотокосу за 6 тысяч. Через несколько дней воры вернулись уже на частном автомобиле. Они начали выносить из дома предметы обихода. В этот момент мимо проходили соседи, они задержали одного из похитителей. Его напарник сбежал на машине.

Соседи же позвонили хозяину дома, который постоянно живет в Калуге. Он немедленно приехал в село и потребовал вернуть похищенное. Воришка принес все кроме мотокосы, которую успели продать.

Полиция возбудила уголовное дело о краже.