Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 04 февраля
$ 65.66 0.30
75.15 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Пустующий частный дом несколько раз ограбили в Ферзиковском районе

04.02.2019 08:00 0 252
Пустующий частный дом несколько раз ограбили в Ферзиковском районе

Двое мужчин решили поправить материальное положение и ограбить для этого пустующий частный дом в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 2 февраля.

Сначала они забрались в помещение и украли мотокосу за 6 тысяч. Через несколько дней воры вернулись уже на частном автомобиле. Они начали выносить из дома предметы обихода. В этот момент мимо проходили соседи, они задержали одного из похитителей. Его напарник сбежал на машине.

Соседи же позвонили хозяину дома, который постоянно живет в Калуге. Он немедленно приехал в село и потребовал вернуть похищенное. Воришка принес все кроме мотокосы, которую успели продать.

Полиция возбудила уголовное дело о краже.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Сын украл и продал ноутбук матери 04.02.2019 09:52

Малоярославецкий юноша угнал у родственника машину, чтобы покататься 04.02.2019 09:41

Житель Ферзиково создал в поселке «резиновый дом» 04.02.2019 09:25

Человек пострадал во время пожара в Хвастовичском районе 04.02.2019 09:09

«Хонда» вылетела в кювет после аварии под Калугой 04.02.2019 06:43

Человек пострадал при пожаре бани в Юхновском районе 03.02.2019 10:16

Женщина чуть не зарезала избившего ее сожителя 03.02.2019 09:53

Человек пострадал при пожаре на Чичерина 03.02.2019 09:18

Скончался депутат гордумы Калуги Сергей Чаплин 02.02.2019 21:41

Лексус вылетел с дороги и сбил остановку и людей на Салтыкова-щедрина 02.02.2019 21:24

Народные новости
232 2
Pravdiviy
3560 8
Boris14
2290 4
MaxKing

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.