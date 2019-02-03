Человек пострадал при пожаре бани в Юхновском районе

03.02.2019 10:16 247

Баня и дровник загорелись в ночь на воскресенье, 3 февраля, в деревне Рыляки Юхновского района. Пожар начался примерно в 3:25. Тушить огонь прибыли 2 спецмашины и 8 спасателей. В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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