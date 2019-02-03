Человек пострадал при пожаре на Чичерина

03.02.2019 09:18 39

Квартира на калужской улице Чичерина сгорела в ночь на воскресенье, 3 февраля.

Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 00:52. Тушить возгорание выехали целых 6 машин и 20 спасателей.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть его травм не уточняется.