Лже-газовиков задержали в Калуге за обман 8 пенсионеров

02.02.2019 17:27 98

Двух женщин и мужчину, уже судимых за подобные преступления, задержали в Калуге по подозрению в обмане пенсионеров, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 2 февраля.

Группа действовала по отработанной схеме. Сначала вычисляли одиноких пенсионеров. Оптом приходили к ним под предлогом проверки газового оборудования. Одна женщина с поддельным удостоверением проникала внутрь и отвлекала стариков, вторая воровала деньги и золотые украшения.

Полицейские полагают, что от лже-газовиков пострадали 8 пожилых людей в возрасти от 65 до 85 лет. В общей сложности их ограбили примерно на 300 тысяч рублей.

Сотрудники МВД проверяют причастность группы к другим похожим преступлениям в других регионах.