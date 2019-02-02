Люди пострадали при пожаре в Бабынино

02.02.2019 10:31 120

Жилой одноэтажный дом загорелся в Бабынино на улице Садовой в субботу, 2 февраля.

На путь спасателей сообщение поступило в 00:33. На место возгорания выехали 7 спецмашин и 17 пожарных, только их совместными усилиями удалось загасить пламя.

В результате пожара пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



