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Скорая и кроссовер столкнулись в Анненках

02.02.2019 09:42 0 213
Скорая и кроссовер столкнулись в Анненках

В пятницу, 1 февраля, в Анненках в районе поворота на улицу Вишневского столкнулись машина скорой помощи «форд» и кроссовер «Опель Моко».

ДТП произошло в 21:47, сообщила пресс-служба главного по региону управления МЧС.

Как сообщают очевидца в группе «КалугаЖесть», «скорая» ехала с включенными мигалками и ее не пропустили на повороте.

По данным спасателей пострадало несколько человек.


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