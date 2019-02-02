Скорая и кроссовер столкнулись в Анненках

02.02.2019 09:42 213

В пятницу, 1 февраля, в Анненках в районе поворота на улицу Вишневского столкнулись машина скорой помощи «форд» и кроссовер «Опель Моко».

ДТП произошло в 21:47, сообщила пресс-служба главного по региону управления МЧС.

Как сообщают очевидца в группе «КалугаЖесть», «скорая» ехала с включенными мигалками и ее не пропустили на повороте.

По данным спасателей пострадало несколько человек.