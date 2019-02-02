Несколько человек пострадали во время пожара в Ульяново

02.02.2019 08:33 175

Жилой кирпичный дом загорелся ночью в субботу, 2 февраля, в селе Ульяново на улице 50 лет Октября.

Спасателей вызвали в 1:35. На место прибыли две пожарные машины и 6 огнеборцев, которые совместными усилиями потушили огонь.

В результате пожара пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Точное количество пострадавших и причины возгорания пока не сообщаются.