Электричество отключат в калужских деревнях в субботу

01.02.2019 19:31 186

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Калуге в субботу, 2 февраля. С 9:00 до 17:00 электричества не будет в пригороде в: д. Катпевка (частично),

д. Бутырки (частично)



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