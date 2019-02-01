Житель Сухиничей заплатил долги по ЖКУ после запрета на выезд из страны

01.02.2019 15:43 171

Житель Сухиничей накопил 30-тысячный долг за газ, отопление и электричество, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов в пятницу, 1 февраля.

Добровольно платить мужчина не захотел. Тогда судебные приставы запретили ему регистрационные действия с машиной, направили исполнительный лист на работу и запретили выезд за границу.

После этого мужчина добровольно заплатил за ЖКУ.