Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Пятница, 01 февраля
$ 65.36 0.74
75.20 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Работникам «Благоустройства» задолжали более 400 тысяч за месяц

01.02.2019 14:45 0 255
Работникам «Благоустройства» задолжали более 400 тысяч за месяц

Начисленную, но не выплаченную зарплату за декабрь 43 работникам МУП «Благоустройство» Спас-Деменского района пришлось получать через суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 февраля.

За декабрь 2018 года сотрудникам задолжали более 400 тысяч рублей.

После иска в суд люди получили все долги.

На руководителя предприятия собираются завести административное дело.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Житель Сухиничей заплатил долги по ЖКУ после запрета на выезд из страны 01.02.2019 15:43

Пешеход оказался под колесами автомобиля в Калуге 01.02.2019 14:29

Старинный самовар пришлось возвращать с полицией 01.02.2019 13:30

Курятиной без документов торговал тарусский предприниматель 01.02.2019 12:25

Более 170 спецмашин чистили Калугу ночью 01.02.2019 10:00

Жителей Людиново плохо предупреждали о техобслуживании газового оборудования 01.02.2019 09:42

Новогодние елки в Обнинске превратили в биотопливо 01.02.2019 09:14

Дороги в области остаются скользкими 01.02.2019 09:05

Наркоманок взяли за распространение героина и синтетики в Обнинске 01.02.2019 08:55

Сарай сгорел в Обнинске 01.02.2019 08:33

Народные новости
1861 7
Boris14
1528 4
MaxKing
2027 9
Nika2015

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.