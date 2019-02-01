Работникам «Благоустройства» задолжали более 400 тысяч за месяц

01.02.2019 14:45 255

Начисленную, но не выплаченную зарплату за декабрь 43 работникам МУП «Благоустройство» Спас-Деменского района пришлось получать через суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 февраля.

За декабрь 2018 года сотрудникам задолжали более 400 тысяч рублей.

После иска в суд люди получили все долги.

На руководителя предприятия собираются завести административное дело.