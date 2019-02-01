Жителей Людиново не вовремя и неправильно предупреждали о техобслуживании газового оборудования

01.02.2019 09:42 43

«Газпром газораспределение Калуга» в Людиново плохо выполняла договоры техобслуживания газового оборудования, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 февраля.

Фирма не вовремя и ненадлежащим образом сообщала о предстоящем техобслуживании. Это негативно отражалось на сроке выполнения работы и повышало опасность аварий.

Предприятие работает над исправлением ошибок.

Также выяснилось, что собственники не заключают договора обслуживания. Об этом сообщили в ГЖИ.