Старинный самовар пришлось возвращать с полицией

01.02.2019 13:30 141

Житель деревни в Малоярославецком районе попросил местного мастера починить старинный самовар и тот согласился, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 1 февраля.

А вот возвращать антиквариат мастер не спешил, отговариваясь загруженностью в работе, а потом и вовсе начал избегать встреч. Хозяин самовара пошел в полицию. Сотрудники в считанные дни вернули ему старинный предмет быта.

Житель деревни написал благодарственное письмо участковым.