Дороги в области остаются скользкими

01.02.2019 09:05 105

В пятницу, 1 февраля, гололед и гололедица сохранятся на дорогах Калужской области, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС. Жителей региона призывают быть осторожными, при спуске с лестниц держаться за перила, переходить дорогу только в положенных местах. Водителей просят снизить скорость и помнить, что из-за гололедицы увеличилась длина тормозного пути.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей