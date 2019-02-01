Наркоманок взяли за распространение героина и синтетики в Обнинске

01.02.2019 08:55 150

Девушек 27 и 29 лет задержали в Обнинске за распространение наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 1 февраля.

Девушки получали оптовые партии наркотиков. Об их местонахождении им сообщали с помощью мессенджеров. Дурман наркодилеры фасовали, хранили дома, а при поступлении заказа раскладывали по закладкам. При этом сами распространители также употребляли свой товар.

Полицейские обнаружили и изъяли у них 67,65 граммов героина и 1,16 грамма синтетического наркотика. Девушки успели продать наркотики как минимум 11 раз.

За незаконное распространение наркотиков девушкам грозит до 20 лет.